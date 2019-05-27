Нехватка техники и выплаченные авансы за невыполненные работы: На николаевском ЖКП «Південь» нашли убытков на ₴15 миллионов

Департамент противодействия коррупции Николаевского горсовета и Держаудитслужба в ходе проверки деятельности ЖКП «Південь» обнаружили многочисленные нарушения на сумму 15,3 миллиона гривен.

Об этом говорится на странице департамента в Facebook.

Так, проверка департаментом ЖКП в 2018 году и проверка в 2019 году Держаудитслужбою обнаружила многочисленные нарушения.

«По результатам ревизии установлено ряд нарушений действующего законодательства по финансовым вопросам на сумму 15 миллионов 338 тысяч гривен, из которых нарушения, которые привели к потере составили 7 миллионов 796 тысяч 94 гривны, чем обществу Николаева нанесен материальный убыток», - говорится в документе.

Также отмечается, что предприятие имело возможность частично погасить задолженность по заработной плате работникам. Однако средства направлялись, например, на авансирование выполнения строительных работ ЧП «Агро Рост Буд» и на покос травы ООО «Автобам».

«При этом, ревизией установлено, что ЧП «Агро Рост Буд» не выполнил условия договора в части обязательства подрядчика использовать аванс в течении трех месяцев и по окончанию срока использованные суммы аванса подтвердить актом выполненных работ. По состоянию на 31 декабря 2018 года дебиторская задолженность ЧП «Агро Рост Буд» в сумме 1 миллион 183 тысячи гривен просрочена и претензионно-исковая работа предприятием по взысканию средств на момент ревизии не проведена», - отмечается в документе.

Помимо этого, из заявленных 178 зданий и сооружений, общей стоимостью 13,5 миллионов гривен, которые находятся на балансе ЖКП «Південь» наличие техпаспортов есть только на 15 из них. В частности, по информации КП «Николаевское бюро технической инвентаризации» многие здания и сооружения, которые есть на балансе ЖКП, уже переданы в частную собственность или же инвентаризация по ним проводилась по заявке сторонних лиц. Недостаток по результатам инвентаризации составил 3 миллиона 75 тысяч 955 гривен (недосчитались машин, компьютерной техники, кондиционеров, бензопил, мотокос и др.).

Результаты проверок направлены в полицию. По признакам уголовного преступления (ч.2 ст. 191 УК Украины - «Присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением») зарегистрировано уголовное производство.

В комментарии «Преступности.НЕТ» директора департамента противодействия коррупции Андрей Ермолаев сообщил, что проверка в 2018 году была плановой, а потом к этому подключилась Держаудитслужба, так как поступали многочисленные обращения и жалобы на финансово-хозяйственную деятельность ЖКП «Південь».

— Это все было при прошлом руководстве. Они охватывали срок до 2018 года. Несмотря на то, что предприятие по годовым отчетам подавало позитивные результаты, это все было благодаря дотациям из бюджета. Только за период проверок, горсовет выделил «Півдню» 8 миллионов 700 тысяч гривен, плюс еще 4 миллиона гривен добавили в уставной капитал. Они делали вывод, что без помощи горсовета предприятие убыточное. Мы и Держаудитслужба считаем, что договор с коллекторской фирмой «Медведь» безоснователен. Непонятное куда делись помещения, которые были на балансе. Держаудитслужба говорит, что там уже давно другие собственники, - отметил Андрей Ермолаев.

Как известно, 13 июня в Николаеве прошел конкурс по выборы управляющей компании по обслуживанию многоквартирных домов. В конкурсе победила фирма «Місто для людей Миколаїв». После этого, ЖКП «Південь» сократило почти весь штат работников.

Позже николаевцам, живущим в районах, которые обслуживает управляющая компания «Місто для людей – Миколаїв», прислали по два счета за содержание домов – от ЖКП «Південь» и «МДЛМ».

Напомним, ранее сообщалось, что по итогам 2018 года 26 предприятий получили прибыль, среди них и ЖКП «Південь».