Обслуживание домов в двух районах Николаева и Соляных отдали фирме, созданной три недели назад – ее конкуренты возмущены

В пятницу, 13 июля на заседании конкурсной комиссии по управляющим компаниям определили победителя, который будет обслуживать Ингульский и Корабельный район, а также микрорайон Соляные. Победителем стал ООО «Місто для людей – Миколаїв».

Об этом передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, все заседание сопровождалось спорами и перепалками между членами комиссии и конкурсантами, а именно ЖКП «Південь», ДЕЗ «Корабел», ДЕЗ «Океан», «Бриз» и ООО «Місто для людей – Миколаїв».

В свою очередь глава конкурсной комиссии, заместитель директора департамента ЖКХ Александр Репин сообщил, что остальным фирмам отказано по ряду причин, а именно: не до конца пронумерованные страницы, сканкопии документов заверены без даты когда это было сделано, нет сканкопий трудовых книжек или других договоров, которые доказывают наличие трудовых отношений с работниками, подана финансовая отчетность только за первый квартал 2018 года и другие причины.

При этом юрист департамента ЖКХ отметил, что наличие сканкопий трудовых книжек не обязателен, а представители ЖКП «Південь» добавили, что отчет за второй квартал невозможен, так как он закончиться только 25 июля, а остальные предприятия подали предположительный отчет.

Также, все конкурсанты, кроме ООО «Місто для людей – Миколаїв» начали доказывать, что отдавать этому предприятие обслуживание домов нельзя, так как фирма зарегистрирована 22 июня 2018 года, то есть фирме нет и месяца. Кроме этого конкурсанты интересовались, каким образом новосозданная фирма подтвердила свой опыт в обслуживании. На что Репин отметил, что она предоставила сканкопии заключенных договоров.

В частности они утверждали, что у фирмы есть судебные разбирательства.

- Она взяла деньги за обслуживание и слиняла, - выкрикивали конкурсанты.

Представитель данной фирмы отметил, что никаких разбирательств в судах у них нет, а на вопрос какой уставной капитал предприятия ответил 500 тысяч гривен.

представитель ООО «Місто для людей – Миколаїв».

Состав конкурсной комиссии, вместо Сергея Шульгача депутат Сергей Карцев. Спустя полтора часа криков и споров, члены комиссии приступили к голосованию, по результатам которого данная фирма одержала победу, на что остальные члены заявили, что будут оспаривать данное решение на ближайшей сессии городского совета. Фирму «Місто для людей – Миколаїв» в двух голосованиях поддержали Александр Репин, Ольга Рябчуненко, Владимир Николайчук, Дарья Лазарева, Наталья Горбенко, один раз от голосования воздержался Александр Цапук.

- Мы можем проголосовать, но если решение не удовлетворит депутатов горсовета они имеют право отменить данное решение комиссии, - подал идею Сергей Карцев, что и подтвердили конкурсанты.

Стоит отметить, что теперь жители домов данных районов будут платить 6 гривен за квадратный метр, в то время как остальные конкурсанты предлагали цену меньше чем 4 гривны.

Также, глава комиссии Александр Репин во время заседания комиссии вызвал сотрудников полиции, позже подошли директор антикоррупционного департамента Андрей Ермолаев и советник мэра Александр Сенкевича Ярослав Козлов.

Напомним, что в четверг, 12 июля, во время второго этапа конкурса глава конкурсной комиссии Александр Репин утверждал, что данная фирма должна показать мастер-класс нашим предприятиям.

Ранее мэр Сенкевич предложил жителям многоэтажки, где протекает крыша создать ОСМД, поскольку денег на ремонт нет.

Справка:

Согласно данным Единого реестра юридических и физических лиц, ООО «Місто для людей – Миколаїв» находится по адресу Николаев, улица Пограничная 165, кабинет 3. Его основателями являются киевлянин Руслан Нычик (внес в уставной фонд 5 тысяч гривен), ООО «Місто для людей Кременчук» (495 тысяч) и конечный бенефициар – киевлянин Руслан Крамаренко. Зарегистрированные виды деятельности ООО «Місто для людей – Миколаїв» включают в себя монтаж коммуникаций, обслуживание объектов, уборку домов, управление недвижимостью и организацию строительства. Руководитель фирмы – Анатолий Биценко.