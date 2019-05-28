Житель Николаевщины оборудовал конопляную «плантацию», но к нему пришла с обысками полиция

В селе Новополтавка Новобугского района Николаевщины полиция при содействии прокуратуры изъяла у местного жителя 423 куста конопли.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Мужчина незаконно выращивал наркосодержащие растения на своем приусадебном участке. Для этого он оборудовал территорию системой капельного полива. Владелец насаждений уверяет, что выращивал коноплю для собственных нужд. В настоящее время решается вопрос о назначении химической экспертизы по изъятым растениям. Начато уголовное производство по части 2 статьи 310 Уголовного кодекса Украины («Незаконное выращивание конопли в количестве 50 и более растений»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, что на Николаевщине отпустили под условный срок мужчину, у которого изъяли 20 килограммов конопли.