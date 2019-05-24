На Николаевщине отпустили под условный срок мужчину, у которого изъяли 20 килограмм конопли

Жителя Витовского района приговорили к трем годам условно за хранение почти 20 килограмм конопли.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Жовтневого районного суда Николаевской области.

Как известно, в феврале 2018 года полиция сообщила о задержании мужчины и изъятии у него 25 килограмм конопли. По информации полиции, он создал условия для хорошего роста растений, которые потом самостоятельно перерабатывал в готовый к употреблению наркотик, а далее оптом продавал элитный каннабис клиентам из других регионов страны.

В материалах говорится, что следствие установило, как обвиняемый обнаружил осенью 2017 года в лесополосе дикорастущую коноплю, которую собрал и начал хранить дома в разных емкостях. При обыске нашли 19,9 килограмм растений.

В суде обвиняемый признал свою вину в преступлении. Он рассказал, что использовал коноплю в качестве лекарства – смешивал с другими травами и делал компрессы для позвоночника.

В итоге суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 309 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») и приговорил к пяти годам лишения свободы. Одновременно суд постановил освободить осужденного от тюрьмы с испытательным сроком в три года.

Также суд вернул осужденному изъятую при обыске крупную сумму в долларах и гривнах.

Напомним, как на Николаевщине мужчину за арсенал оружия, взрывчатки и наркотики наказали двумя годами условно.