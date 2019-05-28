Пересмотр «дела Макар» по заявлению Краснощека: В суде объявлен перерыв до 6 августа

Во вторник, 28 мая, в Николаеве коллегия судей Центрального райсуда в составе Светланы Скрипченко, Дмитрия Тишко и Владимира Алейникова начала рассматривать заявление Евгения Краснощека, которого приговорили к пожизненному заключению за изнасилование и убийство Оксаны Макар, о пересмотре приговора по вновь открывшимся обстоятельствам.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 19 февраля суд принял решение на период рассмотрения заявления осужденного о пересмотре перевести его из Новгород-Северской исправительной колонии № 31 в Николаевский следственный изолятор. Позже в суде разъяснили, что Краснощек просит суд пересмотреть факт о якобы его пытках во время расследования преступления.

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12:37 В комментарии журналистам прокурор Николаевской местной прокуратуры №1 Андрей Иванов сообщил, что заявление Краснощека о якобы пытках во время расследования как о вновь открывшихся обстоятельствах не имеет под собой оснований, так как все эти жалобы рассматривались во время рассмотрения дела в судах первой и апелляционной инстанций.

– Считаю, что жалоба Краснощека удовлетворению не подлежит, – отметил Иванов.

Также он добавил, что Краснощек в своем заявлении говорит о применении к нему физического и психологического насилия со стороны сотрудников полиции.

12:35 Коллегия судей приняла решение удовлетворить ходатайство Краснощека о предоставлении ему бесплатного адвоката и объявила перерыв в заседании до 15:30 6-го августа.

11:50 Конвой доставил Евгения Краснощека в зал судебных заседаний. Его охраняет большее количество конвоиров, нежели обычно. Сам осужденный в начале судебного заседания попросил предоставить ему бесплатного адвоката. Коллегия судей отправилась в совещательную комнату для принятия решения.

Тем временем журналисты попытались взять комментарий у Краснощека, однако тот не стал отвечать на вопросы. После представителей СМИ попросили покинуть зал судебных заседаний на время перерыва. Также зал покинул и прокурор Андрей Иванов.

Напомним, что в ночь на 10 марта 2012 года Присяжнюк, Краснощек и Погосян изнасиловали 18-летнюю Оксану Макар, а потом, чтобы скрыть следы преступления, попытались ее сжечь живьем на заброшенной стройке. Несмотря на попытки медиков спасти пострадавшую, девушка скончалась.

Приговор убийцам вынесли в ноябре 2012 года. Апелляционные жалобы на приговор от представителей потерпевшей стороны и от обвиняемых судьи отклонили. Высший спецсуд по рассмотрению гражданских и уголовных дел оставил в силе приговор убийцам Оксаны Макар.

Евгений Краснощек, Максим Присяжнюк и Артур Погосян были приговорены к пожизненному заключению, 15 и 14 годам тюрьмы соответственно. Погосяну и Присяжнюку сроки пересчитали - отбывание наказания для осужденных закончится в конце 2024 и 2025 годов – почти на год раньше, чем по изначальному приговору.