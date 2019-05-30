Двое мигрантов спрятались в грузовике, чтобы приехать во Францию, но их привезли в Украину

В пункте пропуска «Дьяково» на Закарпатье пограничники обнаружили двух мигрантов, которые вместо Франции случайно приехали в грузовике в Украину.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

На Закарпатье прибыл грузовой автомобиль иностранной регистрации под управлением гражданина Сербии. Пограничники во время проверки заметили поврежденный тент прицепа. Уже при детальной проверке выяснилось, что внутри прицепа скрываются двое мужчин азиатской внешности. Они признались, что являются гражданами Бангладеш. Иностранцы были удивлены и растеряны, а уже потом рассказали, что с территории Сербии пытались попасть во Францию.

После привлечения к ответственности за попытку незаконного пересечения границы иностранцев передадут румынским правоохранительным органам в соответствии с соглашением о реадмиссии.

Напомним, что ранее в Испании задержали марокканцев, которые пытались пересечь границу под приборной панелью и капотом машин.