В Киеве ГБР задержала двух налоговиков на взятке в 12 тысяч долларов

В Киеве во время получения $12 тысяч взятки задержали двух налоговиков.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Правоохранители задержали заместителя начальника отдела ГУ ГФС в Киеве и следователя этого же управления.

По данным следствия, указанные лица требовали $12 тысяч у исполнительного директора одного из предприятий Одессы за возвращение изъятых во время обысков документов и прекращении уголовного преследования.

Налоговиков задержали в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины после получения средств. Сейчас проводятся первоочередные следственные действия и решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении в получении неправомерной выгоды служебным лицом, совмещенном с вымогательством такой выгоды и совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, на Ровенщине начальник управления ГАСКа требовал от застройщика ₴400 тысяч, а когда ему вручали подозрение, оказывал сопротивление полицейским.