В Цюрихе 60-летний мужчина убил двух заложниц и покончил с собой

В пятницу, 31 мая, в швейцарском Цюрихе в квартире мужчина взял в заложники двух женщин и устроил стрельбу, в результате которой все трое скончались.

Об этом пишет немецкое издание Spiegel, передает «ZN.UA».

Так, 60-летний мужчина взял женщин в заложники и угрожал застрелить их. Полиции, которая прибыла на место со спецназом и командой для ведения переговоров, удалось установить контакт с мужчиной. Также они оцепили территорию. После трех часов переговоров мужчине предложили сдаться.

Как только полицейские услышали звуки стрельбы из квартиры, начался штурм жилого помещения. На месте были обнаружены три человека с тяжелыми огнестрельными ранениями. Были приняты реанимационные меры, но они не помогли спасти жизни людей.

Предполагаемое орудие убийства было изъято. В настоящее время прокуратура и полиция ведут расследование произошедшего. О мотивах преступника пока не сообщается. По данным полиции, мужчина являлся гражданином Швейцарии. Убитым женщинам было 34 и 38 лет.

Напомним, что 30 мая мужчина ворвался в заведение «Космолот» в Мелитополе и взял в заложники его сотрудницу. Девушку он облил бензином и угрожал её поджечь.