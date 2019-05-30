В Мелитополе мужчина захватил зал игровых автоматов и облил бензином заложницу

В Мелитополе мужчина ворвался в игровое заведение «Космолот» на проспекте Богдана Хмельницкого и взял в заложники сотрудницу заведения.

Об этом сообщает «0619».

Мужчина приковал женщину к себе, а также облил себя и ее бензином, угрожая совершить поджог. Преступник заявил, что в случае, если кто-то войдет в контору, он осуществит угрозы.

Причину его действий пока не известа. На месте происшествия работают сотрудники полиции, а также пожарные.

Напомним, в Днепре спецназ полиции задержал вооруженного мужчину, который взял в заложники 12-летнюю девочку