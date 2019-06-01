В Вирджинии «рассерженный» чиновник устроил стрельбу в муниципальном здании – убил 11 человек и погиб сам

В пятницу вечером, 31 мая, в американском штате Вирджиния местный муниципальный служащий открыл огонь в помещении муниципального управления города Вирджиния-Бич. По меньшей мере 12 человек погибли, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

Во время стрельбы в здании было около 400 человек. Стрельбу открыл «недовольный муниципальный служащий». Первую свою жертву он застрелил в машине возле муниципального здания. После чего он вступил в «долгосрочную перестрелку» с четырьмя полицейскими в самом здании, которые пытались ему помешать.

Шеф полиции Вирджинии Джеймс Сервера уточнил, что в ходе перестрелки он был убит. Также погиб и один полицейский.

Источники CNN утверждают, что стрельбу устроил 40-летний ДеВейн Крэддок, который работал в департаменте коммунальных услуг. Мэр Вирджиния-Бич Бобби Дайер сказал, что это был «самый темный день» в истории города.

По предварительным данным, оружие, из которого была открыта стрельба, было приобретено легально.

В откликах на массовое убийство в Вирджинии ряд политиков-демократов вновь потребовал ужесточить оружейное законодательство, ссылаясь на многочисленные случаи стрельбы по людям в школах и публичных пространствах в последние годы.

Напомним, как 31 мая, в швейцарском Цюрихе в квартире мужчина взял в заложники двух женщин и устроил стрельбу, в результате которой все трое скончались.