В Запорожье мужчина убил жену, а после повесился, оставив в квартире своего сына

В Запорожье мужчина убил свою жену, после чего повесился на двери, оставив в квартире двухлетнего сына.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

В пятницу, 31 мая, около 12:30 в полицию сообщили о том, что в квартире по улице Космической обнаружено тело мужчины и в доме находится малолетний ребенок.

Прибывшая следственно-оперативная группа установила, что мужчина мужчина 33-х лёт нанес смертельные телесные повреждения своей 26-летней жене, после чего повесился. У супругов остался двухлетний сын. Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, его поместили в больницу для проведения обследования.

Правоохранители устанавливают мотивы преступления. Открыто уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что жительница Николаевщины убила топором своего сожителя и пыталась переложить вину на соседа.