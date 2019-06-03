На Харьковщине мужчина застрелил своего сына, а потом совершил самоубийство

В воскресенье, 2 июня, в Чугуеве Харьковской области 61-летний мужчина застрелил своего сына, а после покончил жизнь самоубийством.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Выехав на место и проведя первоочередные следственные действия полицейские установили, что 61-летний мужчина произвел выстрел из гладкоствольного ружья в голову своему 36-летнему сыну. После совершения преступления мужчина ушел в комнату и застрелился из обреза.

По предварительной информации, злоумышленник в день трагедии употреблял алкоголь. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства.

Напомним, как в Запорожье мужчина убил свою жену, после чего повесился на двери, оставив в квартире двухлетнего сына.