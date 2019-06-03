На Николаевщине женщина ранила ножом сожителя, который стал её избивать

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В одном из сел Витовского района Николаевской области 49-летняя женщина ранила ножом своего сожителя.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

31 мая между сожителями в их доме возникла ссора. Мужчина начал бить женщину, а в ответ она ударила его ножом в живот. Пострадавшего забрала «скорая», сейчас он находится в больнице.

В тот же день в Веселиновском районе 24-летний мужчина в ходе конфликта с односельчанином на улице ударил его кухонным ножом в живот. Раненый 30-летний мужчина добежал до ближайшего магазина, работники которого вызвали скорую помощь и полицию.

Полиция расследует случившиеся факты как нанесение тяжких телесных повреждений. Решается вопрос об объявлении о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, что в Очакове иностранец убил женщину, с которой он употреблял алкоголь. 

Вадим Богданов

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