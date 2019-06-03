В Очакове женщина с подругой пригласила домой мужчину – тот выпил, обвинил ее в краже денег и избил до смерти

В Очакове Николаевской области женщина познакомилась с мужчиной и позвала его к подруге в гости – тот выпил, начал конфликтовать, обвинил хозяйку в краже денег и избил ее до смерти.

Об этом сообщают в пресс-службе полиции Николаевской области.

30 мая к полицейским обратились местные жители и сказали, что к на улице к ним подбежал мужчина и попросил вызвать скорую для женщины, которая без сознания находится в квартире неподалеку. Прохожие заметили, что его руки в крови.

Полицейские приехали на вызов в квартиру и обнаружили труп 54-летней хозяйки и еще одну женщину, которая находилась без сознания из-за алкогольной интоксикации. Медики констатировали факт смерти потерпевшей, а ее подругу с алкогольной интоксикацией доставили в больницу.

Придя в себя, местная жительница рассказала, что она с подругой познакомились с мужчиной и позвали его к себе домой. В квартире все трое выпили, гость стал конфликтовать с хозяйкой, обвинив ее в краже денег. Стычка быстро переросла в побитье, а когда за хозяйку вступилась ее подруга, досталось и ей.

Увидев, что пострадавшая не подает признаков жизни, злоумышленник еще пытался реанимировать ее, однако все его действия были напрасными. А, обнаружив, что в квартире еще одна женщина находится без сознания, побежал звать на помощь, после чего вернулся в дом.

31 мая следователи сообщили 53-летнему гражданину другого государства, который имеет вид на жительство в Украине, о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного части 1 статьи 115 Уголовного Кодекса Украины «Умышленное убийство». Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до пятнадцати лет заключения.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток.

Напомним, в среду, 22 мая, в Арбузинском районе мужчина нанес травмы своему соседу, от которых последний скончался в больнице.