Неизвестная женщина спрятала ружье, из которого убили мальчика в Переяславе-Хмельницком

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5 июня министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил журналистам, что в деле об убийстве пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком фигурирует пять человек.

Об этом сообщил корреспондент издания «ГОРДОН». 

Рядом с двумя полицейскими, которых арестовали по подозрению в убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком Киевской области, было еще двое мужчин. После происшествия женщина спрятала ружье, рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков. 

«Когда ребенка привезли в больницу и выяснилось, что у него огнестрельное ранение, был вызван полицейский наряд. Правоохранители поехали на место происшествия, нашли в 4:00 этих людей и задержали их. Выяснилось, что это полицейские. После этого были приглашены прокурор и Государственное бюро расследований. По большому счету, я не могу комментировать это дело, поэтому я сейчас говорю, как политическая фигура: по моему мнению, в этом деле фигурирует пятеро подозреваемых. Четверо мужчин, кто-то один из них стрелял. Это выяснит следствие. А также женщина, которая спрятала ружье и таким образом содействовала сокрытию преступлению. Это также надо квалифицировать, но это дело ГБР – сообщил Аваков».

Напомним, ранее в Николаеве около 30 человек 4 июня собрались на акцию под зданием Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Владислав Фомин

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