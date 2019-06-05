«Надо избавляться от людей, служащих Порошенко», – Саакашвили предложил общественности решить, надо ли ему объединяться с УДАРом

Лидер партии «Рух нових сил», экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что для объединения с Виталием Кличко из партии «УДАР» нужно убрать людей, связанных с экс-президентом Украины Петром Порошенко и предложил общественности решить, нужно ли вообще это объединение.

Об этом он заявил в видеообращении у себя на Facebook.

Саакашвили отметил, что Кличко – его друг, заявил, что считает его порядочным и добавил, что мэр Киева не раз выступал против решений Порошенко относительно Саакашвили.

— Это мой давний друг. Я понимаю, что это очень достойный человек, потому что был момент, когда Порошенко на него нажимал, чтоб он прошел против нас на протестах уличных, чтобы он делал заявления. Когда меня лишили гражданства, он против этого выступил. Когда меня выкинули со страны, он единственный из власти высказал свою четкую позицию, когда я был за границей, он все время добивался, чтоб я вернулся, что очень не нравилось Порошенко, - сказал Михеил Саакашвили.

По словам политика, Кличко был хорошим кандидатом в президенты и одним из лучших мэров Киева. Однако, для того, чтобы объединить партии или возглавить УДАР, как утверждает Саакашвили, из партии Кличко нужно исключить людей, которые до последнего работали на Петра Порошенко.

— Там есть много людей, которые до последнего были с Порошенко. Я тоже был с Порошенко, но одно дело быть с Порошенко три-четыре года назад и другое дело быть до последнего, когда он реально окончательно сформировался, как враг Украины и большая проблема для украинского народа. Мне кажется, что, если идти вместе, надо избавляться от людей, которые до последнего служили с Порошенко, - сказал Саакашвили.

Также Михеил Саакашвили посоветовал Виталию Кличко «отмежеваться» от коррупционеров в его партии и посадить их в тюрьму. Лидер «Руха нових сил» отметил, что стоит перед выбором – с одной стороны его партии, по его словам, чинят препятствия для участия в выборах в Парламент, с другой стороны объединиться он не может из-за «людей Порошенко» в команде УДАРа. Поэтому Михеил Саакашвили предложил общественности решить эту дилемму.

Напомним, лидер партии УДАР, мэр Киева Виталий Кличко предложил бывшему президенту Грузии, экс-главе Одесской облгосадминистрации Михеилу Саакашвили возглавить его партию идти на выборы в Верховную Раду вместе.