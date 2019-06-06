В Николаеве задержали наркомана, который надеялся оформить кредит на дозу с поддельными документами

В Николаеве сотрудники полиции охраны задержали мужчину, который пытался оформить кредит с паспортом в котором была переклеенная фотография, а также с идентификационным кодом, в котором не хватало цифр.

Об этом сообщили в управлении полиции охраны в Николаевской области.

Около 17:00 часов наряд реагирования полиции охраны получил сообщение о том, что в отделении выдачи кредита в Центральном районе Николаева, нажали кнопку «срочного вызова полиции». В течение двух минут полицейские охраны прибыли на указанный адрес.

«К нам обратились работники учреждения, которые рассказали, что при оформлении кредита человек предоставил сомнительный паспорт и идентификационный код», – рассказал младший инспектор роты реагирования полиции охраны старший сержант полиции Евгений Амонс.

Полицейские выяснили, что во время проверки работниками учреждения предоставленных для получения кредита документов, в паспорте на фото владельца отсутствовало внутреннее тиснение, а в базе клиентов, по указанным данным паспорта значились совсем другие фото. Номера идентификационного кода, который был указан в справке, вообще не существует, поскольку даже количество необходимых цифр не совпадает.

На место происшествия полицейские охраны вызвали следственно-оперативную группу Центрального отдела полиции ГУНП в Николаевской области. Задержанный не смог дать ответ, откуда у него эти документы.

Полицейские выяснили, что задержанный является жителем Николаева 1971 года рождения, а деньги ему были нужны для приобретения наркотических средств.

«Я ничего такого страшного не сделал, мне просто нужны были деньги, потому что мне плохо и срочно нужна «доза», – оправдывался мужчина.

Следственным отделением Центрального ОП ГУНП в Николаевской области начато уголовное производство. Предварительная квалификация преступления – часть 1 статьи 358 УК Украины («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов»).

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет. Правоохранители проверяют задержанного на причастность к совершению аналогичных и имущественных преступлений.

Напомним, как в Николаеве парень пошел на подделку паспорта и обман, чтобы завладеть игровой приставкой.