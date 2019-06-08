В Днепре задержали мужчину, который представлялся высокопоставленным сотрудником спецслужбы и требовал деньги от предпринимателей

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали в Днепре использования поддельных документов представителей правоохранительных органов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра, представляясь помощником начальника регионального управления СБУ или заместителем руководителя подразделения внутренней безопасности Нацполиции требовал деньги от руководителей предприятий и учреждений. За различные суммы неправомерной выгоды злоумышленник обещал руководителям якобы не вмешательство в их хозяйственную деятельность.

Во время санкционированных следственных действий по месту жительства фигуранта производства изъято поддельные «права» сотрудников правоохранительных органов. Также в квартире злоумышленника обнаружено гранатомет РПГ-26, шесть гранат РГД-5, Ф-1 и запалы к ним, карабин Вулкан - ПК, пистолет Форт-12 и 750 патронов калибра 5,45 мм.

Правоохранители задержали фигуранта производства согласно статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 263 («Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов») Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, что на Киевщине задержали банду псевдополицейских, которые похитили столичного предпринимателя.