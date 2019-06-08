«Связали домработников и украли драгоценности с деньгами»: На Киевщине неизвестные совершили разбойное нападение на дом нардепа

В одном из сел Обуховского района Киевской области неизвестные совершили разбойное нападение на дом народного депутата Олега Недавы.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах.

В момент разбойного нападения в доме находились только двое работников, которых злоумышленники связали. По предварительной информации, разбойникам удалось завладеть ювелирными изделиями, часами, золотыми монетами и слитками. Стоимость награбленного не известна.

Полиция начала досудебное расследование по части 3 статьи 187 Уголовного Кодекса Украины («Разбой»).

Напомним, что 26 января народного депутата от БПП Владимира Куренного ограбили на парковке «МегаМаркета» в Ходосеевке Киевской области.

Также отметим, что ранее в Киеве неизвестные обокрали квартиру замминистра экономики Нефедова, пока тот был на фестивале в США. В июле 2016 года неизвестные угнали машину заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова.