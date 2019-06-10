Патрульная полиция Херсона проверит информацию о бездействии своих подчиненных во время драки в Котлярево

В управлении патрульной полиции Херсонской области проводится служебная проверка относительно информации о возможном бездействии полицейских, ставших свидетелями массовой драки между таксистами и жителями села Котлярово возле Николаева.

Об этом со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции в Херсонской области сообщает интернет-издание «Новости-N».

Эту информацию подтвердил и начальник патрульной полиции в Херсонской области Константин Дронгаль в социальной сети Facebook.

«Обязательно начнем глубоко исследовать эту информацию, не дай Бог все происходило, как Вы описали... Я отпишу!» - написал он в комментариях к обсуждению произошедшего.

Напомним, в субботу ночью, 8 июня, в селе Котлярево Витовского района произошел конфликт между местными жителями и водителями такси, который перерос в драку. По информации «Новостей-N», первым на место массовой драки прибыл патруль дорожной полиции Херсона, который патрулировал трассу «Николаев-Херсон». Херсонские полицейские, приехавшие на «Mitsubishi Outlander», увидев сложившуюся ситуацию, заявили, что это не их дело и «пусть разбирается николаевская полиция». Более того, одного из таксистов избивали прямо у них на глазах, при этом полицейские никаких мер по его защите не предпринимали, а когда таксист, пытаясь спастись, запрыгнул на заднее сидение полицейского автомобиля, нападавшие открыли дверь и продолжили его избиение прямо в патрульном автомобиле. Эту информацию «Новостям-N» подтвердили не только очевидцы, но и сам потерпевший.