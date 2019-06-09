Массовая драка между жителями села и таксистами Николаева началась из-за двух пьяных пассажиров, которые захотели покурить в салоне

Все фото: Новости-N Причиной конфликта между жителями села Котлярево Витовского района и водителями такси из Николаева стало поведение двух пьяных молодых людей, которые захотели покурить в салоне автомобиля.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Напомним, в субботу ночью, 8 июня, в селе Котлярево Витовского района произошел конфликт между местными жителями и водителями такси, который перерос в драку.

Все началось с того, что двое выпивших жителей села Котлярево вызвали такси до Николаева. Во время поездки они решили покурить в салоне, на что получили замечание от водителя. В ответ молодые люди заявили, что при заказе машины они указывали, что хотели бы курить в салоне. Однако диспетчер базы такси это не подтвердила. Сам же таксист в помощь себе позвал еще двоих коллег и отказался везти пассажиров дальше. Последние согласились, но попросили отвезти их обратно в село.

По приезду они рассчитались с водителем купюрой в 200 гривен, однако в ходе разговора между ними и водителями такси возникла словесная перепалка. В этот момент из рядом расположенного бара вышли друзья пассажиров, которые подключились к конфликту. Со своей стороны таксисты также позвали на помощь своих коллег. В итоге в потасовке принимали участие около 150 человек. Всего пострадали два водителя такси и один из пассажиров. При этом водителя такси побили свои же, он просто не успел снять футболку (водители такси, чтобы отличить своих от чужих, разделись до пояса) и его приняли за местного жителя. Пытаясь защититься, он произвел несколько выстрелов в воздух из стартового пистолета.

Все трое пострадавших отказались писать заявления в полицию и заявили, что ни к кому претензий не имеют.

Что же касается разбитых стекол автомобиля, то повреждение получило лобовое стекло.

После начала конфликта в село немедленно прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и руководство отдела полиции, усиленные наряды групп реагирования патрульной полиции, бойцы роты полиции особого назначения ГУНП области и бойцы подразделения ТОР, которые обеспечили охрану общественного правопорядка и не допустили дальнейшего развития конфликтной ситуации.

В настоящее время по данному факту продолжаются первоочередные следственные действия, полицейские устанавливают все обстоятельства, опрашиваются свидетели и участники инцидента.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство»). Действиям каждого из участников конфликта будет дана правовая оценка.

Напомним, ранее в Николаеве дали два года условно таксисту, который в ходе конфликта пистолетом разбил голову своему пассажиру.

А в 2018 году ночью 9 июня толпа таксистов побила дебошира, который цеплялся к одному из них