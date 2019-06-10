В Москве разгромили офис редакции «Сноб»

В Москве ночью, 10 июня, неизвестный пробрался в редакцию издания «Сноб» и разгромил офис.

Об этом сообщает Главный редактор «Сноба» Ксения Чудинова в канале проекта в Telegram.

Неизвестный также проник в офис соседнего издания. Как и в редакции «Сноба», в соседней также был разгромлен офис и повреждена техника.

«Влезли к нашим соседям в офис «Департамента» и заодно к нам — офис полностью разгромлен. Сейчас идут следственные мероприятия», — говорится в сообщении.

Она добавила, что, судя по камерам, это был крайне неадекватный мужчина.

По словам Ксении, редакция пока не посчитала сумму ущерба, и планирует просить помощи с восстановлением техники.

«Мы маленькое нишевое издание и восстановить компьютеры для нас будет буквально огромным делом», - сообщает Ксения.

Также она сообщает, что часть сотрудников на время примет в свой офис телеканал «Дождь».

Напомним, в Москве в пятницу, 6 июня, по обвинению в сбыте наркотиков задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.