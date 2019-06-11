В Днепре задержали вора, который пытался спрятаться от полиции под линолеумом

В Днепре 10 июня задержали подозреваемого в попытке кражи из квартиры на проспекте Гагарина.

Об этом сообщает «Информатор».

Жильцы дома увидели мужчину на крыше. Через балкон он залез в квартиру на пятом этаже. Очевидцы вызвали на место патрульных.

Соседи сообщили, что в квартире уже давно никто не живет. Также они помогли найти хозяев жилья, которых вызвали на место. Вместе с ними приехали следователи Соборного района. В присутствии хозяев патрульные открыли дверь.

«Полицейские осмотрели квартиру и дошли до балкона. Там, под линолеумом, от них прятался мужчина. Хозяева квартиры сказали, что не знают данного «подлинолеумного» жильца их квартиры. На него надели наручники и доставили в Соборное отделение полиции», - отмечает издание.

Напомним, ранее сообщалось, что двое мигрантов спрятались в грузовике, чтобы приехать во Францию, но их привезли в Украину.