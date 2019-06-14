Жителя Николаевщины приговорили к четырем годам тюрьмы за то, что он ограбил пенсионерку

В Вознесенске суд приговорил 29-летнего жителя Новой Одессы к четырем годам тюрьмы за ограбление.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Вечером 2 мая этого года ранее неоднократно судимый мужчина в центре Вознесенска применил силу к 61-летней женщине и отобрал у нее мобильный телефон.

На судебном заседании обвиняемый свою вину признал полностью. С учетом личности обвиняемого, который уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее в Николаеве двое мужчин и женщина избили и ограбили прохожего, чтобы купить себе выпивку.