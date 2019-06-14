В Ивано-Франковске облили фекалиями нардепа и владельца «Буковеля» Александра Шевченко

В четверг, 13 июня, народного депутата Александра Шевченко в парке воинов-интернационалистов в Ивано-Франковске облили фекалиями.

Видео и фото произошедшего опубликовало местное издание «Галка».

Инцидент произошел в парке Военных Ветеранов.

На место происшествия вызвали полицию, правоохранители расценивают случившееся как хулиганство.

В то же время, сам Шевченко на своей странице в Facebook сообщил, что встречу в парке ему назначил Иван Мельник - владелец строительной компании Мельник Груп Девелопмент, сообщивший, что будет со своим деловым партнером. Как утверждает нардеп, деловым партнером оказался местный бандит Мирослав Кальян, «известный в преступных кругах по прозвищу «Патлатый».

«Я встретился с Иваном Мельником и его партнером-бандитом. Они сразу же начали угрожать мне. Требовать, чтобы я не выдвигался в Верховную Раду Украины от города Ивано-Франковска, потому что в округе, как они говорили, должен победить юрист господина Мельника Александр Богачев, которого они пытаются выдвинуть от партии «Слуга народа», — написал он.

По словам Шевченко, Мельник и бандит начали угрожать ему началом кампании с клеветой в СМИ, которые принадлежат Мельнику, а также грозились физической расправой ему и его семье. Однако, как отмечает депутат, он лишь посмеялся им в ответ. После чего под видом работника коммунальных служб города к нему подошел мужчина и вылил не него ведро с помоями.

Депутат обратился к правоохранительным органам с просьбой «дать оценку действиям и угрозам преступной группировки», а также к Президенту Владимиру Зеленскому.

«Господин президент, прошу вас дать оценку этим бандитам, которые, прикрываясь вашим именем, стремятся благодаря рейтингу партии «Слуга народа» проникнуть в Верховную Раду. Очевидно, что стремятся они туда вовсе не для служения народу, а для того, чтобы грабить народ», - подытожил депутат.

Как известно, Александр Шевчено является партнером бизнесмена Игоря Коломойского по курорту Буковель. На выборы Президента он шел от партии «Укроп», которую также связывают с Игорем Коломойским.

Напомним, в октябре прошлого года в Полтавской области, в городе Шишаки, перед заседанием сессии областного совета журналиста и активиста Дмитрия Гнапа облили ведром с фекалиями. По словам журналиста, это сделали титушки Кивы.