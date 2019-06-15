В России будут судить главу ЗАГСа, которая женила мужчину без сознания на знакомой

В городе Таштагола РФ прокуратура предъявила обвинение руководителю ЗАГСа, которая зарегистрировала брак между своей знакомой и мужчиной без сознания.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Кемеровской области.

По версии следствия, в июле 2017 года женщина выполнила просьбу своей знакомой о помощи и зарегистрировала заключение брака между женщиной и мужчиной без его участия, не выяснив его волеизъявление.

В момент, когда она приняла решение о заключении брака, мужчина находился в бессознательном состоянии в больнице Новокузнецка из-за огнестрельного ранения. На следующий день он умер.

«В результате незаконных действий женщина незаконно получила статус супруги, а также имущественные и личные неимущественные права и нематериальные блага. Впоследствии она при рассмотрении уголовного дела о причинении супругу смерти по неосторожности потребовала компенсировать ей моральный вред, вызванный смертью, и суд взыскал в ее пользу 100 тысяч рублей», - говорится в сообщении ведомства.

Руководителю ЗАГСа предъявили обвинение по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса РФ («Превышение должностных полномочий»).

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