К атаке в Оманском заливе может быть причастен Иран – американский беспилотник выявил факт сближения иранских кораблей с танкерами

Иран пытался сбить дрон США перед атакой на танкеры с нефтепродуктами в Оманском заливе.

Об этом сообщает телеканал «CNN».

За несколько часов до взрыва на танкерах с нефтепродуктами в Оманском заливе в четверг, иранские террористы заметили американский беспилотник и выпустили в него ракету типа «земля-воздух». Об этом сообщил американский чиновник телеканалу «CNN».

По его словам, ракета не попала в дрон и упала в воду. До того, как по нему открыли огонь, дрон наблюдал за тем, как иранские суда приближаются к танкерам. При этом он не уточнил, видел ли беспилотник, как иранцы на лодках совершали фактическую атаку.

Напомним, в Оманском заливе были атакованы два танкера, один в итоге затонул. Это вызвало повышение мировых цен на нефть.

Центральное командование вооруженных сил США опубликовало фото и видео, доказывающие, что к взрывам на двух нефтяных танкера в Оманском заливе причастны бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).