На Луганщине нашли подземный трубопровод, незаконно перекачивающий дизтопливо с территории РФ

В Луганской области обнаружили подземный трубопровод для незаконной перекачки дизтоплива с территории Российской Федерации в Украину.

Об этом сообщают в Госпогранслужбе Украины.

В пятницу, 14 июня, на участке Луганского пограничного отряда общая межведомственная группа из числа представителей Госпогранслужбы во взаимодействии с сотрудниками СБУ и ГФС в районе одного из поселков Новопсковского района во дворе частного домовладения, вблизи государственной границы, обнаружили и ликвидировали подземный трубопровод для незаконной перекачки дизтоплива с территории РФ в Украину.

Отмечается, что к демонтажу обнаруженной подземной коммуникации привлекались специалисты со спецтехникой пограничное подразделение. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что в Киеве разоблачили незаконное нефтехранилище с 4 миллионами литров «левого» топлива.