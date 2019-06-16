На Одещине руководитель военкомата погорел на взятке в $1000 - он продавал белые билеты

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Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках противодействия коррупции уличили в систематическом получении взяток заместителя руководителя одного из районных военных комиссариатов Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник наладил механизм получения неправомерной выгоды от призывников за выдачу военного билета о непригодности к прохождению службы, якобы по состоянию здоровья.

Правоохранители задержали злоумышленника вблизи военкомата во время получения очередной взятки в размере 1000 долларов. Сейчас решается вопрос об объявлении фигуранту производства о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления других лиц, вероятно причастных к противоправной деятельности. Мероприятия по задержанию злоумышленника проводились совместно с военной прокуратурой и Государственным бюро расследований.

Напомним, как в Херсоне задержали сотрудника Государственной фискальной службы, который пытался подкупить сотрудника полиции по делу о хранении наркотиков.

Владислав Фомин

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