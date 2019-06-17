На даче на Николаевщине мужчина выращивал коноплю – полиция изъяла у него 170 кустов

В понедельник, 17 июня, на территории одном из дач в Арбузинском районе полицейские во время обыска обнаружили и изъяли 170 кустов конопли.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Получив оперативную информацию о том, что житель садового общества на приусадебном участке своего дачного дома выращивает коноплю, правоохранители Арбузинского отделения полиции решили проверить ее. Найдя этому подтверждение и получив разрешение суда, полицейские провели обыск.

На огороде и в специально отведенном месте бывшего хозяйственного помещения полицейские обнаружили 170 кустов конопли.

По словам хозяина, который ранее уже имел проблемы с законом, коноплю он высадил для дальнейшего собственного употребления.

Следственным подразделением начато уголовное производство по признакам части 2 статьи 310 Уголовного Кодекса Украины («Посев или выращивание снотворного мака или конопли»), что наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет.

После проведения экспертизы будет решаться вопрос о привлечении злоумышленника к уголовной ответственности. Продолжается следствие.

Напомним, что полиция изъяла у жителя Николаевщины килограмм каннабиса и 50 кустиков конопли.