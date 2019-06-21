В США хакеры заблокировали компьютерную систему города – мэрия заплатила им $600 тысяч в качестве выкупа

Городской совет в американском городе Ривьера-Бич (штат Флорида) 19 июня единогласно проголосовал за то, чтобы оплатить требования хакеров, которые взяли под контроль компьютерную систему города и заблокировали доступ к хранимым данным.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Городские чиновники решили, что нет другого выбора, как выплатить киберпреступникам 600 тысяч долларов в обмен на сохранение важной информации. Сообщается, что расходы будут покрыты городской страховой компанией, а оплату осуществят с помощью биткойнов, которые невозможно отследить.

Власти города проголосовали также за то, чтобы потратить около 1 миллиона долларов на новые компьютеры и оборудование после того, как хакеры взяли под контроль городскую систему три недели назад. По предварительным данным, хакеры вошли в систему, когда городской чиновник щелкнул на «вредную» ссылку в электронной почте.

В последние годы многие компании и правительственные учреждения в США стали жертвами подобных атак хакеров. ФБР сообщало, что в прошлом году в США было зарегистрировано почти полторы тысячи кибератак, а жертвы заплатили хакерам 3,6 миллиона долларов.

Напомним, что ранее Европол ликвидировал сеть киберпреступников, похитивших $100 миллионов.