В Николаеве будут судить экс-руководителя дворца культуры и искусств, который выписал себе премий на 83 тысячи

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего исполняющего обязанности директора Николаевского городского дворца культуры и искусств (ДОФ) Дениса Мисанчука, который подозревается в завладении денежными средствами указанного учреждения в сумме 83 тысячи гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Как известно, в период с апреля 2017 по февраль 2018 года ежемесячно составлял незаконные приказы о премировании себя «за личный трудовой взнос». Ему сообщили о подозрении по части 2 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением»).

24 июня обвинительный акт направлен в суд. Кроме того, с целью возмещения ущерба прокурором предъявлен иск в интересах государства в лице Николаевского городского дворца культуры и искусств Управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского городского совета.

Напомним, что уголовное производство против Мисанчука открыли в апреле 2018 года, полиция его расследовала почти год. Ранее в Южном офисе Госаудитслужбы предоставили справку от 9 января 2019 года о том, что при безосновательном начислении премий, а также материальной помощи на оздоровление и на решение социально-бытовых вопросов и.о. директора, Николаевскому городскому дворцу культуры и искусств причинили ущерб на 106 тысяч 141 гривну.