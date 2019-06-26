В Киеве родители около семи часов пили алкоголь на улице, а своего маленького сына оставили на жаре в коляске

В Киеве родители оставили коляску со своим маленьким сыном на семь часов на жаре – вместо того, чтобы следить за младенцем, они пили алкоголь.

Об этом сообщают в управлении патрульной полиции Киева.

Около 19:00 в полицию сообщили, что неизвестные пьют алкоголь возле киоска, а рядом с ними еще с 12:00 на палящем солнце в коляске плачет ребенок.

Прибывшие инспекторы обнаружили группу лиц, распивающих алкоголь. Среди них была и 34-летняя женщина с младенцем, у которого были явные признаки ожога лица. Мать объяснила, что ее сын несколько дней назад сгорел на солнце и она лечит его самостоятельно, и показала соответствующие справки от врача.

На место происшествия инспекторы вызвали сотрудников ювенальной полиции, а также медиков. Врачи осмотрели ребенка и госпитализировали в больницу, откуда после более детального осмотра ребенка направили в ожоговый центр.

Что касается граждан, которые распивали алкоголь, патрульные составили постановления по статье 178 («Распитие алкоголя в запрещенных местах») КоАП. Работники ювенальной полиции задокументировали факт невыполнения матерью ребенка родительских обязанностей и сообщили о происшествии соответствующие органы опеки.

Ранее сообщалось, что в Николаеве отдали под суд мать, которая отказалась от госпитализации больного ребенка и он умер.