Во Врадиевском районе возник конфликт из-за спорного поля – на место вызвали полицию

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Во Врадиевском районе Николаевщины 23 июня возник конфликт из-за спорного поля, расположенного на окраине одного из сел.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В полицию поступило сообщение, что около 19:00 представители частного предприятия самовольно проводят сбор урожая пшеницы на поле. На месте происшествия полицейские выяснили, что в течение семи лет между частным предприятием и заявителями продолжается спор о праве пользования участком земли.

Сейчас выясняют все обстоятельства дела в рамках открытого уголовного производства по статье 356 Уголовного кодекса Украины («Самоуправство»).

Напомним, ранее сообщалось, что из 20 задержанных участников конфликта при сборе урожая на Николаевщине только одного отдали под суд.

Вадим Богданов

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