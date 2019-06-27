Во Врадиевском районе возник конфликт из-за спорного поля – на место вызвали полицию

Фото - иллюстрация Во Врадиевском районе Николаевщины 23 июня возник конфликт из-за спорного поля, расположенного на окраине одного из сел.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В полицию поступило сообщение, что около 19:00 представители частного предприятия самовольно проводят сбор урожая пшеницы на поле. На месте происшествия полицейские выяснили, что в течение семи лет между частным предприятием и заявителями продолжается спор о праве пользования участком земли.

Сейчас выясняют все обстоятельства дела в рамках открытого уголовного производства по статье 356 Уголовного кодекса Украины («Самоуправство»).

Напомним, ранее сообщалось, что из 20 задержанных участников конфликта при сборе урожая на Николаевщине только одного отдали под суд.