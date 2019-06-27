Житель Черниговщины заплатит штраф за то, что съел свой избирательный бюллетень

Житель Черниговщины понёс наказание за то, что съел бюллетень для голосования. Мужчину оштрафовали на 2550 гривен.

Об этом сообщает прокуратура Черниговской области.

Обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158-1 УК Украины – сокрытии избирательного бюллетеня. Прокурором Черниговской прокуратуры было доказано, что 21.04.2019 года, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прибыл в помещение избирательного участка. Он получил у члена избирательной комиссии бюллетень и зашел в кабинку для тайного голосования. Находясь там, он спрятал бюллетень в карман куртки, а вместо него попытался бросить в урну кусок обоев, заготовленный заранее.

На выходе из помещения мужчина был остановлен членом избирательной комиссии.

«Горе избиратель не мог придумать ничего лучше, как съесть свой бюллетень, что он и сделал», - говорится в сообщении прокуратуры.

В судебном заседании обвиняемый свою вину в совершении преступления признал полностью и отметил, что так поступил, потому что не хотел голосовать за одного из кандидатов.

Приговором суда он осужден к наказанию в виде штрафа в размере 150 необлагаемых минимумов граждан, что составляет 2550 гривен.

Добавим, что за время проведения выборов на пост Президента Украины в полицию поступило более 11 тысяч сообщений о нарушениях в избирательной сфере, открыто более 400 уголовных производств.