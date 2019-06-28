Экс-мэр Конотопа обвинил в организации нападения на него нардепа Молотка – депутат отрицает причастность

Экс-мэр Конотопа Артем Семенихин обвинил в нападении на себя народного депутата Украины Игоря Молотка.

Соответствующее видеообращение он обнародовал на своей странице в Facebook.

Семенихин рассказал, что цель нападения – убийства, чтобы не допустить его на выборы. Оно произошло сразу после того, как он вернулся из Киева, получив регистрацию кандидата в народные депутаты Украины по 160-му одномандатному избирательному округу.

В покушении Артем Семенихин обвинил депутата Верховной Рады, кандидата в депутаты по тому же округу Игоря Молотка, люди которого, по мнению экс-мера Конотопа, совершили нападение.

Нардеп Игорь Молоток в соцсети опроверг свою причастность к покушению на убийство своего оппонента на выборах Артема Семенихина и надеется, что правоохранители разберутся с этим преступлением.

Напомним, что Артема Семенихина неизвестные жестко избили после полуночи 27 июня и его доставили в реанимацию.