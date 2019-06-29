На Киевщине вор на месте кражи при виде полицейских перерезал себе горло

В Яготине Киевской области мужчина во время кражи увидел прибывших сотрудников полиции охраны и решил перерезать себе горло.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Киевской области.

34-летний житель города проиграл значительные средства и чтобы как-то улучшить материальное положение – решил обокрасть местный магазин. Он подробно продумал все действия и взял из дома все необходимое для этого: болгарку, удлинитель, сменную одежду. Родителям сказал, что пошел на ночную смену.

Мужчина в рабочее время проник в универмаг и скрывался в подвале, пока не закрыли магазин. Все преграды он вырезал болгаркой. Но проникнуть в пункт обмена валют и различные отделы магазина он не смог. В то время, когда он пытался проникнуть в ювелирный отдел, сработала сигнализация и за считанные минуты наряд полиции охраны прибыл к торговому заведению.

«Когда злоумышленник увидел полицейских, он испугался и полоснул себя по шее канцелярским ножом, чтобы не попасть в руки полиции и не отвечать за совершенное преступление. Также молодой человек позвонил родителям и просил у них прощения и такую ничтожную его жизнь», – говорится в сообщении.

Полицейские вызвали медиков и мужчину с ранением горла госпитализировали.

Напомним, как на Харьковщине мужчина застрелил своего сына, а потом совершил самоубийство.