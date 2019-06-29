На Донбассе задержанный во время допроса выхватил у полицейского пистолет и застрелился

В Константиновском отделе полиции в Донецкой области 27 июня задержанный отобрал у полицейского пистолет и застрелился.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

28-летний мужчину задержали по подозрению в совершении грабежа.

«В ходе допроса подозреваемый, на котором было одето специальное средство – наручники, выхватил у полицейского табельное огнестрельное оружие и выстрелил в себя, в результате чего скончался», – говорится в сообщении.

Получив информацию, следователи Краматорского теруправления ГБР прибыли на место происшествия. Проводится комплекс неотложных следственных действий для выяснения всех обстоятельств инцидента и оценки правомерности действий работников полиции.

Уголовное производство расследуется по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшие тяжкие последствия (часть 3 статьи 365 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, как на Киевщине вор на месте кражи при виде полицейских перерезал себе горло.