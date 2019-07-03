В Одессе задержали оперативника, который вымогал 1400 долларов от «хозяйки борделей»

В Одессе сотрудники николаевского управления ГБР 2 июля задержали старшего оперуполномоченного полиции, который требовал и получил 1400 долларов взятки.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации, старший оперуполномоченный за взятку обещал не заводить оперативно-розыскное дело и не сообщать в орган досудебного расследования, что гражданка якобы содержит «места разврата» в Одессе. В пресс-релизе не уточняется, действительно ли женщина содержала бордели или ее несправедливо обвинил полицейский.

Подозреваемого задержали при получении взятки, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности. Задержание провели совместно со Службой безопасности Украины. Открыто уголовное производство по факту вымогательства.

Напомним, что ранее в Николаеве провели масштабную спецоперацию по задержанию троих сутенерш и таксиста, которые организовали бордели для моряков-иностранцев.