В Молдове арестовали активы сбежавшего олигарха Плахотнюка, которого связывают с Порошенко

Правоохранительные органы Молдовы, в рамках расследования, наложили арест на здания, зарегистрированные на компанию «Finpar Invest», которая принадлежит экс-лидеру Демпартии Владимиру Плахотнюку.

Об этом сообщает издание «Rise Moldova».

В Национальном центре борьбы с коррупцией сообщили, что получили судебный ордер на арест недвижимости и счетов компании «Finpar Invest». Это было сделано в рамках уголовного дела, предположительно по факту отмывания денег.

Среди арестованного имущества: отель «Nobil», помещения телеканалов «Prime», «Canal2» и «Canal3».

Наложен арест на имущество, общей стоимостью 100 миллионов леев (примерно 146 миллионов гривен).

В Национальном центре по борьбе с коррупцией уточнили, что арест наложен в связи с расследованием вывода средств из банковской системы Молдовы.

Напомним, Плахотнюк покинул Молдову после недавней смены власти и сейчас находится за границей.

Добавим, ранее премьер-министр Молдовы Майя Санду обвинила предыдущие украинские власти в обеспечении контрабанды и коррупционных схем для поддержки сепаратистов Приднестровья.

А в 2018 году правоохранители завершили расследование покушения на убийство бывшего первого вице-спикера Молдовы, олигарха Владимира Плахотнюка.