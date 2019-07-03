В Запорожье мужчина на улице облил девушку бензином и поджег – у нее 90% ожогов 18+

В Запорожье мужчина после ссоры облил на улице свою сожительницу горючим веществом и поджег.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполции в Запорожской области.

2 июля в 21:05 в полицию поступило сообщение о том, что с диагнозом 90% ожогов туловища, конечностей и головы в больницу доставлена ​​женщина 1997 года рождения.

На месте происшествия сотрудники сектора криминальной полиции установили, что мужчина 1990 года рождения во время внезапной ссоры облил потерпевшую горючим веществом и поджег ее.

«Случай произошел вчера, около 21:10 по ул. Лахтинская, 17. Молодые люди поссорились и парень облил бензином свою девушку и поджег. У нее 90% ожогов тела. Она в крайне тяжелом состоянии», - рассказал 061 глава независимого профсоюза медиков Анатолий Сидоренко.

Не судимого мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и направили в изолятор временного содержания. Открыто уголовное производство по признакам части 2 статьи 15 («Покушение на преступление»), пункт 4 части 2 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, как на Николаевщине мужчину приговорили к трем годам тюрьмы за то, что облил пожилую мать растворителем краски и поджег.