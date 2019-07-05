Киберполиция задержала молдованина, который в Одессе сдавал жилье отдыхающим и приставал к их детям, снимая порноматериалы

Киевская местная прокуратура №8 совместно с Киевским управлением Департамента киберполиции НПУ задержали 53-летнего гражданина Молдовы, который неоднократно совершал развратные действия в отношении малолетних девочек и привлекал их для создания порноматериалов.

Об этом сообщают в прокуратуре Киева.

Житель села Грибовка Одесской области сдавал в аренду отдыхающим жилье. Он входил в доверие к их малолетним детям и приглашал к себе «поиграть», заставляя девочек раздеться, фотографировал и склонял к совершению определенных действий.

Во время обыска в его квартире, правоохранители изъяли значительное количество фото и видеозаписей, которые подтверждают его преступные действия.

Действия злоумышленника квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса, предусматривающим ответственность за совершение развратных действий в отношении малолетних, а также за изготовление и распространение изображений порнографического характера, содержащих детскую порнографию.

Следственные действия продолжаются. За совершенное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали мужчину, который с помощью проституток вербовал детей для съемки порно и оказания сексуальных услуг.