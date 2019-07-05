В Николаеве прокуратура подала апелляцию на приговор суда, которым оправдали обвиняемых в наркоторговле из-за недопустимых доказательств

Фото милиции с обысков Прокуратура подала апелляционную жалобу на приговор суда, которым оправдали двух обвиняемых в организации наркотороговли в Николаеве.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в Николаевской области.

Как сообщалось, Центральный райсуд Николаева установил, что прокуратура не рассекретила и не открыла стороне защиты перед передачей обвинения в суд документов негласных следственных (розыскных) действий. Таким образом, суд признал эти доказательства недопустимыми. Кроме того, эти данные НСРД стали поводом для проведения обысков – в итоге и их признали недопустимыми как «плоды ядовитого дерева».

В итоге суд полностью оправдал обвиняемых в связи с недоказанностью их вины. Также им отменили меры пресечения в виде залога в 90 тысяч гривен, с возвратом этих денег, и личное обязательство.

«В ходе судебного разбирательства прокурор ориентировал суд на назначение обвиняемым наказание в виде лишения свободы от 7 до 10 лет с конфискацией имущества, но судом принято оправдательный приговор. Указанный приговор не вступил в законную силу. Приговор суда обжаловано прокурором по основаниям несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного производства и существенного нарушения требований уголовного процессуального закона», – говорится в сообщении.

2 июля постановлением Николаевского апелляционного суда по апелляционной жалобе прокурора открыто апелляционное производство по делу.

Напомним, как в Николаеве суд оправдал обвиняемого в наркоторговле уроженца Кавказа из-за того, что ему не предоставили переводчика.