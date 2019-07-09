На Херсонщине мужчина обнаружил тела бывшей жены и двоих сыновей девяти и семи лет – женщину могли задушить пакетом

Иллюстрация В Скадовске Херсонской области 8 июля мужчина в арендованной квартире обнаружил тела своих 34-летней жены и двух сыновей девяти и семи лет.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Херсонской области.

Так, в «102» полиции Херсонщины обратился 38-летний житель Голой Пристани. Мужчина рассказал, что приехал в Скадовск, где в арендованной квартире обнаружил тела своей бывшей 34-летней жены и двоих сыновей 9-ти и 7-ми лет. Тела были обнаружены около 16:30.

Во время осмотра тел не было обнаружено видимых телесных повреждений, однако у женщины были явные признаки асфиксии. Также сообщается, что у неё на голове был полиэтиленовый пакет.

Как сообщается, женщина приехала в Скадовск на отдых. Полиция проверяет сразу несколько версий происшествия: причастность бывшего супруга либо серийное убийство со стороны постороннего человека. Также рассматривается версия о том, что женщина могла сама убить детей, а после совершить суицид.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и руководство полиции области. По факту преступления открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство».

Напомним про другой инцидент, на Николаевшине, в Снигиревке полицейские обнаружили в одном домов брошенных малолетних детей – оказалось, что их мать оставила их на четыре дня и ушла пить к подруге.

А в Центральном районе Николаева специалисты службы по делам детей администрации района готовят иск в суд о том, чтобы забрать детей 9-ти и 2-х лет у матери, которая систематически употребляет алкогольные напитки и уклоняется от выполнения родительских прав.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области мужчину наказали общественной работой и участием в программе коррекции психики за то, что он рассердился на пасынка за разряженный планшет и толкнул его так, что тот при падении повредил череп.