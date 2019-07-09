В управлении ГФС в Волынской области проводят обыски – налоговиков подозревают в теневых схемах

ГБР, Генпрокуратура и полиция 9 июля проводят обыски в Главном управлении Государственной фискальной службы в Волынской области.

Об этом на своей странице в Facebook написала первая заместитель главы ГБР Ольга Варченко.

Следователи разоблачили противоправную схему, в которой принимали непосредственное участие сотрудники ГФС. Они покрывали деятельность теневого рынка по торговле налоговыми кредитами и получали за такие «услуги» свой процент. Предприятие-импортер завозило в Украину автомобили и после их растаможивания продавало их конечному потребителю. Впоследствии эти автомобили перепродавали другим клиентам по поддельным документам.

«Эти финансовые операции были «транзитными», то есть проводились специально с целью дальнейшей перепродажи импортного НДС предприятиям реального сектора экономики. В итоге эти предприятия-покупатели безосновательно получали суммы налогового кредита и уклонялись от уплаты налогов. По предварительным подсчетам, деятельность этой транзитно-конвертационной группы при содействии волынских налоговиков нанесла ущерб государству на 190 миллионов гривен», - сообщила Варченко.

В пресс-службе ГБР отметили, что сейчас проводятся 14 санкционированных обысков в помещении территориального органа ГФС, местах проживания его должностных лиц. Также обыски проводятся по адресам деятельности конвертационных групп.

Напомним, что в Киеве ГБР задержала двух налоговиков на взятке в 12 тысяч долларов.