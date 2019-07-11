Дело об избиении парня возле «Сити-центра»: на скамье подсудимых оказался один обвиняемый, жертве предстоит операция

В Центральном районном суде Николаева 10 июля состоялось судебное заседание по делу об избиении 18-летнего Евгения Карташева у «Сити-центра» в ночь на 17 марта.

Об этом сообщает «Свідок.info».

Напомним, рано утром 17 марта возле ТРЦ «Сити-центр» нашли лежащего без сознания Евгения Карташева. По данным полиции, в ту ночь у Евгения и его друга возник конфликт с компанией из трех парней. В результате случившегося Евгений получил травмы.

Пострадавший Евгений Карташев пребывает в вегетативном состоянии. Парень не может самостоятельно есть, пребывать в вертикальном положении. Он постоянно лежит, хоть и открыл глаза, но до сих пор не реагирует на людей.

Ранее полиция сообщала, что благодаря камерам наблюдения выследила трех парней, которые вступили в конфликт с Евгением. Их доставили в отдел полиции, но потом отпустили - им не объявили о подозрении из-за отсутствия результатов экспертиз. Из-за тайны следствия полиция не раскрыла подробности инцидента возле «Сити-центра», из-за которого Карташев впал в кому. Потом полиция сообщала, что в деле об избиении Карташева появился один подозреваемый. Подруга семьи Карташева заявила, что двое из парней, которых считают причастными к конфликту, могли откупиться - «выкупили видео, которое свидетельствовало о том, что Женю били все трое». По её словам, третий фигурант якобы взял вину за случившееся на себя. В то же время полиция продолжает розыск свидетелей конфликта возле «Сити-центра», во время которого пострадал Карташев.

На скамье подсудимых оказался лишь один фигурант ночного избиения Сергей Т. Родственники пострадавшего утверждают, что есть сведения, что избивали Евгения все трое парней, более того, в ту ночь они совершили еще ряд дерзких избиений людей.

- Его не били, а убивали, - заявляют родственники потерпевшего.

В свою очередь родственники Сергея Т. утверждают, что драку спровоцировал Евгений.

«По другим неподтвержденным пока сведениям, якобы трое фигурантов дела принадлежат к так называемой молодежной субкультуре «офников». Это движение, которое занимается тем, что нападает на людей из-за неподобающего, по их мнению, внешнего вида. Подчеркнем, что данное мнение неофициально высказано собеседником издания, который знает подозреваемых и пожелал остаться анонимом. Якобы причиной драки стало то, что Евгений был вызывающе одет, за что трое фигурантов на него и напали», - пишет издание.

Заседание суда началось с того, что судья Владимир Алейников поинтересовался, есть ли угроза жизни Евгению Карташову на этот момент. Адвокат потерпевшей стороны отметила, что состояние Евгения никто не может спрогнозировать.

- Никто никаких гарантий не дает. Какие прогнозы, какие операции, сколько будет реабилитация – никто не может спрогнозировать. Он с 17 марта в таком состоянии. И сколько он будет находиться на лечении, непонятно. Сколько будет это лечение, неизвестно. Со всей Украины собирается консилиум докторов... Куда только не ездили.

- Врачи говорят: мы не знаем, месяц, год, два, а может и 10 лет он будет находиться в этом вегетативном состоянии. А может и на всю жизнь остаться калекой. Они ничего не могут сказать. Ему полностью растрощили стержень головного мозга, - сообщила о состоянии Евгения его бабушка.

- Просто похоже, что нам предлагается рассматривать дело в середине, - отметил судья, намекая на то, что состояние Евгения Карташева неопределенное и может измениться.

В итоге судья принял решение перенести слушание дела по сути на 10 сентября. В течение 10-14 дней Евгению Карташеву будет проведена операция по установке титановой пластины в черепе.