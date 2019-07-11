ГБР вызвало на допрос Порошенко

Государственное бюро расследований вызывает вызывает на допрос бывшего Президента Украины Петра Порошенко

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» ссылаясь на информацию пресс-службы ГБР.

«Порошенко вызывается на допрос в ГБР 17 июля», - сказали в пресс-службе.

Вместе с тем, не уточнили, в рамках какого именно из уголовных производств. Также в ГБР не проинформировали о времени допроса.

Как заявлял директор ГБР Роман Труба, ведомство расследует восемь уголовных производств, в которых фигурирует имя пятого Президента Украины Петра Порошенко, но никаких подробностей не сообщил.

Напомним, как Бывший заместитель главы администрации Виктора Януковича Портнов подал заявление на связанный с Порошенко телеканал и ГБР провело выемку документов. Ранее Портнов подавал в ГБР и другие заявления на Порошенко и его окружение.