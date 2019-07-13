Сотрудник Николаевского СИЗО принес на работу наркотики, а у двух арестантов изъяли почти 2 килограмма сухих дрожжей

10 и 11 июля в государственном учреждении «Николаевский следственный изолятор» во время личного обыска заключенных в сборном отделении было обнаружено и изъято запрещенные вещества.

Об этом сообщается на страничке Николаевского СИЗО в Facebook.

Так, 10 июля при проведении досмотра личных вещей дежурной смены сотрудников, которая заступала на дежурство, у младшего инспектора (техника по обслуживанию инженерно-технических средств охраны, связи и информации) прапорщика внутренней службы Б. было обнаружено и изъято порошкообразное вещество белого цвета. В ходе дальнейшего опроса пойманный на горячем сотрудник признался, что порошок является наркотическим. После проведения всех процессуальных действий правоохранительными органами будет дана правовая оценка действиям сотрудника следственного изолятора.

А 10 и 11 июля во время личного обыска заключенных у заключенного Ф. были изъяты сухие дрожжи весом 700 г, а у заключенного А. – сухие дрожжи весом 1,1 кг и неизвестное вещество растительного происхождения. По факту изъятия неизвестного вещества вызвана следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции ГУНП Украины в Николаевской области, данный случай зарегистрирован в книге единого учета.

Напомним, как ранее в Николаевский СИЗО арестантам пытались передать 500 гривен в банке с вареньем.