Полиция задержала в Очакове наркоторговца, которого выслеживали несколько месяцев

В Очакове полиция задержала подозреваемого в торговле метамфетамином.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Документирование деятельности наркоторговца проводили в течение нескольких месяцев. Получив неопровержимые доказательства причастности мужчины к сбыту наркотиков, а также результаты экспертиз, следователи и оперативники его задержали сразу после сбыта очередной дозы за 500 гривен.

Теперь подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества. В ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения.

Напомним, что ранее полиция нашла у николаевца 160 кустов конопли.