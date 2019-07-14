На Ровенщине во дворе частного дома, где от взрыва погибли дети, нашли более сотни боеприпасов времён Второй мировой войны

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Во дворе 59-летнего жителя Смыги, во дворе которого вчера из-за взрыва погибли двое малолетних детей, нашли огромное количество взрывных устройств времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает Нацполиция Ровенской области.

Как говорится в сообщении Нацполиции, сотрудники ГУНП и пиротехники Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают работу в хозяйстве 59-летнего жителя Смыги, где вчера, вследствие взрыва, погибли двое детей.

Изъятые взрывные устройства уничтожаются в отдаленных местах. Точное количество взрывоопасных предметов устанавливается.

Вчера на данном участке прогремел взрыв, унесший за собой жизни двух малолетних детей. Они пришли в гости к дедушке. Ранее он уже привлекался за хранение боеприпасов.

Владислав Фомин

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