На Ровенщине во дворе частного дома, где от взрыва погибли дети, нашли более сотни боеприпасов времён Второй мировой войны

Во дворе 59-летнего жителя Смыги, во дворе которого вчера из-за взрыва погибли двое малолетних детей, нашли огромное количество взрывных устройств времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает Нацполиция Ровенской области.

Как говорится в сообщении Нацполиции, сотрудники ГУНП и пиротехники Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают работу в хозяйстве 59-летнего жителя Смыги, где вчера, вследствие взрыва, погибли двое детей.

Изъятые взрывные устройства уничтожаются в отдаленных местах. Точное количество взрывоопасных предметов устанавливается.

Вчера на данном участке прогремел взрыв, унесший за собой жизни двух малолетних детей. Они пришли в гости к дедушке. Ранее он уже привлекался за хранение боеприпасов.